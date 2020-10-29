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15:17

ЖКС скрывает имена петербуржцев, которым помешали таблички "Последнего адреса"

фото ЗакС политика ЖКС скрывает имена петербуржцев, которым помешали таблички "Последнего адреса"

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский рассказал новые факты, касающиеся резонансного снятия табличек с именами репрессированных с дома 23 по улице Рубинштейна. Представители управляющей компании "ЖКС Северо-Запад", в частности, утверждают, что таблички сняли исключительно по инициативе недовольных жителей, но отказались называть их имена под предлогом неразглашения персональных данных. Такая позиция встретила протест со стороны Вишневского.

"Если доносишь - и тем более, по такому вопросу, - так будь готов к тому, что твое имя будет известно. И это не та ситуация, где надо скрывать имя заявителя (как в случае с жалобами на криминал, где это может быть небезопасно)", - написал он в своем Telegram-канале.

Депутату также сообщили, что судьба табличек должна будет решиться в течение ближайших месяцев на собрании собственников. В таком случае, обращает он внимание, это несколько расходится с предыдущей информацией от ЖКС: в прошлый раз депутату пообещали, что для возвращения табличек фонда "Последний адрес" достаточно дождаться завершения капитального ремонта дома.

фото: Ксения Лаврова / Facebook


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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