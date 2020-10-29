18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:49

ФАС заинтересовалась ростом цен на сахар

фото ЗакС политика ФАС заинтересовалась ростом цен на сахар

Значительный рост цен на сахар во второй половине года привлек внимание сотрудников Федеральной антимонопольной службы, пишет "Интерфакс". Отмечается, что это самый быстро дорожающий на сегодняшний день продовольственный товар в России. Так, за предыдущую неделю розничная цена товара выросла на 3,8%, а за позапрошлую - на 4%. 

По оценке антимонопольного ведомства, приходится говорить о среднем увеличении цен на продукт в 1,9 раза по сравнении с прошлогодними значениями: одну тонну сахара производители продают сегодня почти за 40 тысяч рублей. С другой стороны, Минсельхоз, анализируя различную статистику, напоминает, что в прошлом году наблюдалось рекордное падение цен на сахарную свеклу.

Комментируя начавшиеся проверки Союзроссахара и других поставщиков, начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев назвал положение дел на этом рынке "неоднозначным".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:58 ВТБ согласился финансировать строительство петербургского метрополитена

20:42 Социальные учреждения Псковской области закрыли на карантин

20:38 Либерализация закона о митингах: Смольный - против

20:20 Комтранс озвучил цены на проезд в общественном транспорте в 2021 году

20:00 Муниципал: Экс-депутат Виниченко подозревает ЗакС в давлении на суд по рассмотрению своего иска

19:49 Турчака не устраивает понятие "губернатор-технократ"

19:26 Миронов считает, что на борьбу с коронавирусом пора бросать военных

18:58 Под Екатеринбургом нашли захоронения тысяч репрессированных

18:50 Минюст внёс АУЕ в список экстремистских организаций

18:25 Суд арестовал имущество бывшего красноярского депутата Быкова на сумму 81 млн рублей

18:23 Пригожин требует взыскать с Навального и Милова очередные 12 млн рублей за моральный ущерб

17:57 Защитника потерпевшей стороны по делу о ДТП с Ефремовым лишили адвокатского статуса

17:55 Лукашенко предложил сформировать и вооружить народные дружины - "летучие отряды"

17:36 Жителя Архангельской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание терроризма

17:25 "Это самое опасное на сегодня заболевание": Глава ЕАО подхватил COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru