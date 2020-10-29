Имущество Псково-Изборского музея-заповедника перейдет в федеральную собственность

Депутаты Псковского областного собрания большинством голосов поддержали передачу имущества Псково-Изборского объединенного музея-заповедника в федеральную собственность, сообщает "Псковская лента новостей". Это крупнейший в регионе музейный комплекс. Поменять статус его подчинения предложил два года назад президент Владимир Путин.

Как отмечает издание, новый статус автоматически гарантирует культурному учреждению многократный рост государственного финансирования. Увеличится и доля присутствия музея-заповедника в различных российских и международных культурных мероприятиях и проектах.

Согласно проведенной экспертизе, суммарная ценность артефактов, принадлежащих объединенному музею-заповеднику, не уступает крупнейшим музеям страны и мира. Экскурсии пользуются устойчивым спросом: билеты на них покупает около миллиона посетителей ежегодно.