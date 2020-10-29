Сэкономленные на избирательной кампании Дрозденко деньги пошли на закупку масок

В Ленинградской области средства, сэкономленные на предвыборной кампании избранного губернатора Александра Дрозденко, пойдут на покупку средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Уже с 30 октября в "красной" зоне (с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой) прохожим будут бесплатно раздавать медицинские маски, сообщает ТАСС. За каждую из 100 тысяч масок заплатили по семь рублей.

"Места раздачи - торговые центры, общественные места - там, где массовое посещение людей. У нас есть экономия от выборного фонда губернатора, и за счет этой экономии мы до конца года эти акции будем проводить", - объяснил глава региона.

При этом Дрозденко не возражает, если граждане будут заходить в различные заведения и учреждения только с целью взять бесплатный аксессуар.

"Не ругайте этого человека. Семь рублей найдем на маску. Тем более, много мероприятий сейчас отменяется, у нас серьезная экономия по мероприятиям", - попросил губернатор.