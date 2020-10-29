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17:36

Жителя Архангельской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание терроризма

фото ЗакС политика Жителя Архангельской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание терроризма

Публичный анализ личности и поступков Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя два года назад в приемной архангельского УФСБ, закончился для жителя Коряжмы Олега Немцева 350-тысячным штрафом, сообщает издание "Север.Реалии"*. В свою очередь, государственное обвинение запрашивало для фигуранта дела об оправдании терроризма пять лет лишения свободы. Свои мысли по поводу террориста осужденный публиковал в социальной сети "ВКонтакте". После возбуждения дела в феврале он сотрудничал со следствием.

Эпизод со Жлобицким и его общественное обсуждение продолжают быть поводом для возбуждения новых уголовных дел. Наиболее известный процесс связан с именем журналистки Светланы Прокопьевой. Несмотря на то, что прокуратура запрашивала для нее, как и для Немцева, реальный срок, женщине в нынешнем году присудили штраф в полмиллиона рублей.

*Издание признано иностранным агентом на территории РФ

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