Лукашенко предложил сформировать и вооружить народные дружины - "летучие отряды"

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко, продолжающему подавлять демонстрации против своего 26-летнего правления, стало недостаточно внутренних войск и ОМОНа: он предлагает сформировать некие гражданские "дружины" и снабдить их боевым оружием. Таким образом, по его мнению, следует блюсти порядок в городах и дворах.

"Народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов"", - цитирует правителя БЕЛТА.

Такого рода услуги для Лукашенко особенно ценны в исполнении ветеранов боевых действий, в том числе "афганцев".

"Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - считает первое лицо в государстве.

От чего и от кого именно требуется защищать землю, Лукашенко не уточнил. Мирные протесты длятся с начала августа и зачастую жестоко подавляются силовиками. Примечательно, что сегодня, 29 октября, Лукашенко поменял руководство МВД.