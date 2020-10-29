Минюст внёс АУЕ в список экстремистских организаций

Министерство юстиции РФ включило "международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" в перечень экстремистских организаций: соответствующая информация включена в реестр данных, опубликованных на сайте ведомства.

Движение, напомним, было внесено в список согласно решению Верховного суда от 17 октября, который удовлетворил иск Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что АУЕ представляет собой "хорошо структурированную и управляемую организацию" – молодежное движение экстремистской направленности.

Прокуроры пришли к выводу, что входящие в сообщество граждане могут быть причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

"Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству", - говорилось в заключении Генпрокуратуры.