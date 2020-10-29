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18:58

Под Екатеринбургом нашли захоронения тысяч репрессированных

фото ЗакС политика Под Екатеринбургом нашли захоронения тысяч репрессированных

Археологи из Свердловской области обнаружили массовые захоронения жертв политических репрессий сталинской эпохи под Екатеринбургом, о чем сообщается на официальной странице музея истории Екатеринбурга "ВКонтакте". Обе зоны, южная и северная, находятся на 12 километре Московского тракта недалеко от мемориала. В сумме поисковики столкнулись, по их подсчетам, с захоронениями от 20 до 40 тысяч людей. 

"Вторая могильная яма была заполнена человеческими останками. После того, как они были обнаружены, поисковики законсервировали шурф. Сами антропологические останки не изучались и не извлекались, так как данная процедура требует более тщательной подготовки и привлечения профильных специалистов", - в частности, гласит сообщение.

Директор музея Сергей Каменский считает находки веским поводом для того, чтобы продолжить изыскания на местности ближайшей весной.

Отметим, что завтра, 30 октября, по всей России отмечается ежегодный день памяти жертв политических репрессий. В Петербурге в этот день пройдут традиционные читки имен пострадавших от террора.

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