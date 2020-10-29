Комтранс озвучил цены на проезд в общественном транспорте в 2021 году

В следующем году проезд в общественном транспорте не подорожает только для пенсионеров, поскольку "транспортная" выплата привязана к стоимости билетов, сообщает пресс-служба петербургского комитета по транспорту. Другие категории граждан должны будут в той или иной степени ощутить на себе рост цен. Заметнее всего изменится стоимость единоразового проезда в метро по жетону или по билету в троллейбусе. Такой тип проезда в комитете называют "гостевым". Одна поездка в подземке подорожает с 55 до 60 рублей, а в наземном виде транспорта - с 50 до 55 рублей. В свою очередь, при пользовании картой "Подорожник" максимальная стоимость поездки в метро достигнет 41 рубля, а в наземном транспорте - 36 рублей.

"Принято решение упростить билетно-тарифное меню для петербуржцев, которые пользуются проездными билетами на постоянной основе. Для пользователей электронных билетов, оформляемых на карту "Подорожник" вместо нынешних 25 тарифов появится 6 тарифных групп по направлениям", - рассказал председатель профильного комитета Кирилл Поляков.

По статистике, именно "Подорожником" чаще всего расплаиваются постоянные пользователи общественного транспорта - 44% процентов от их общего числа. В общем и целом, все виды проездных в следующем году вырастут на 8%. Ранее глава комитета признал, что рост цен на проезд - "абсолютно нормальное явление", напомнив, что городской транспорт - "убыточная услуга".