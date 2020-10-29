Либерализация закона о митингах: Смольный - против

В Петербурге планируют смягчить закон о митингах. Депутаты хотят снять запрет на проведение публичных акций рядом со школами и медицинскими учреждениями. Смольный выступает против. Отдельные чиновники пугают парламент агитацией ЛГБТ-активистов.

Сталинская победа

Очередные поправки в закон Петербурга о митингах обсуждал 29 октября парламентский комитет по законодательству. На сей раз документ планируется смягчить - этого требует Конституционный суд России.

В июне 2020 года самарским коммунистам Дамиру Сталину, Наталье Барановой и Александру Круглову, регулярно получавшим отказы в проведении митингов в своем городе, удалось одержать победу над местными чиновниками. Они добились того, что Конституционный суд России признал недопустимыми региональные запреты на проведение публичных акций рядом с образовательными и медицинскими организациями, а также религиозными и военными объектами. Суд также выступил с критикой абстрактных запретов в целом, то есть запретов проведения публичных мероприятий у определенного типа объектов без учета каждого конкретного случая.

Подобные нормы прописаны в законах большинства субъектов России, в том числе и петербургском. На это обратил внимание региональный омбудсмен Александр Шишлов. В сентябре он направил письмо спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, в котором попросил привести городской закон в соответствие с решением КС. Парламент отреагировал оперативно - соответствующую инициативу комитет по законодательству, руководимый единороссом Денисом Четырбоком, внес менее чем через месяц. Предлагалось исключить из текста закона запрет на проведение мероприятий у зданий, в которых действуют учреждения образования, здравоохранения и культуры. Инициативу поддержало юридическое управление ЗакСа, но губернатор Александр Беглов не дал на нее положительный отзыв.

Как указал в своем ответе Беглов, в городском законе о митингах прописано, что запрет на проведение публичных мероприятий на перечисленных территориях применяется "только в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности, а также в случае, если проведение публичного мероприятия создает угрозу обрушения зданий и сооружений или иную угрозу безопасности участников" мероприятия. Другими словами, абсолютного запрета на митинги у школ, больниц и культурных учреждений, по заверению главы города, в Петербурге и так нет.

На заседании комитета по законодательству те же доводы озвучил заместитель председателя юридического комитета Смольного Денис Хасаншин.

- На наш взгляд, того нарушения, о котором говорит Конституционный суд, в действующей редакции закона о собраниях, митингах, шествиях и пикетировании в общем-то нет, - отметил он, пересказав аргументы главы города.

Отвечая на уточняющие вопросы депутатов, он подтвердил, что не должно быть волюнтаристских запретов на проведение мероприятий. Организовать митинг где-нибудь в центре города или у больницы можно, считает Хасаншин, но не должно возникнуть угроз безопасности участников акции и окружающих.

Судебная практика по обжалованию отказов властей в согласовании публичных мероприятий показывает, что представители Смольного ссылаются на саму формулировку о близости предполагаемого места акции к тому или иному соцучреждению, но не доказывают аварийность этого здания, рассказала ЗАКС.Ру юристка "Открытой России" Анастасия Буракова. По ее словам, на подобном основании прекратили разрешать митинги на Пионерской площади.

- Как [во время рассмотрения заявок] в районных администрациях и в Смольном, так и в судах они придерживаются той же позиции: региональным законом запрещено проводить мероприятия ближе 50 метров к объектам здравоохранения, государственным учреждениям и прочее. Это безусловное лукавство со стороны Смольного, - отметила Буракова.

Городской закон о митингах, по ее мнению, нуждается в доработке. Слово "запрещено" имеет однозначное значение, подчеркнула Буракова.

ЛГБТ-угроза

Позиция комитета по вопросам законности Смольного, который и решает, какую акцию согласовать, а какую нет, оказалась более радикальной, чем у Юркома. Зампред комитета Виктор Кабацкий вспомнил о нравственности.

- Проведение митингов, демонстраций, шествий, пикетирования у зданий, осуществляющих медицинскую помощь. Карета скорой помощи нормально подъехать не может, операцию идут и так далее, - заявил Кабацкий депутатам. - У школ. Представляете, как безнравственно когда ЛГБТ проводят какой-то митинг. Чему тогда учим наших детей?

Чиновник, тем не менее, допустил, что акции у школ можно разрешить, но не в учебные часы.

Губернатор в своем заключении рекомендовал депутатам создать совместную с чиновниками рабочую группу для совершенствования закона о митингах. Комитет по законодательству ЗакСа так и поступил. Группа начнет работу уже с первых чисел ноября. Ее задача - подготовить поправки ко второму чтению законопроекта комитета. Хотя теоретически есть вероятность, что поправки понадобятся к другой инициативе.

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский тоже внес законопроект о либерализации закона о публичных мероприятиях. От инициированного Четырбоком документа, его отличает пункт об отмене запретов на проведение акций на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях. "Яблочник" считает действующий запрет на проведение акций в этих местах "абстрактным запретом", о котором писал КС в своем решении:

- Смысл постановления Конституционного суда в том, что, отказывая в проведении публичного мероприятия или запрещая его проведение в конкретном месте, каждый раз власти должны это объяснять необходимостью защиты конституционно значимых ценностей и безопасности граждан. Если я говорю, что хочу в конкретном месте Невского проспекте провести митинг, мне могут сказать, что в этом конкретном месте это создаст неудобства. Но это может касаться только конкретного места, а не всего Невского проспекта или, например, Исаакиевской площади.

Четырбок с оценкой коллеги не согласен. Он считает, что проект Вишневского выходит за рамки решения КС, а "яблочник" добавляет от себя собственные идеи. Единоросс напомнил, что за возвращение акций на центральных площадях Петербурга Вишневский выступает не в первый раз.

- Вопрос по поводу Невского проспекта и Дворцовой обсуждался уже неоднократно. Насколько я знаю, он был предметом рассмотрения в судах. Норма действует, и я считаю, что она оправдана. Должен быть определенный перечень мест. Если мы сделаем такое место на Дворцовой, то все и будут идти на Дворцовую, а там большое скопление туристов и прочее. Есть знаковые для города места, использование которых должно быть подчинено правилам и определенным ограничениям. Если Невский проспект будет перекрыт каждый день, то, боюсь, жизнь в городе остановится, - поделился Четырбок с ЗАКС.Ру.

Несмотря на собственную инициативу, Вишневский намерен попросить включить его в рабочую группу комитета по законодательству. Однако он признался, что не ожидает от ее работы позитивного результата.

- В меньшей степени склонен подозревать членов этого комитета в намерении что-либо либерализовать, кроме установки остекления балконов. Это, по-моему, единственная сфера, где они выступают в роли либералов, - заявил депутат.

Окончательно городской закон о митингах должен быть изменен до 4 декабря. В этот день истекает полугодовой срок со дня вынесения постановления КС. Четырбок полагает, что, несмотря на, казалось бы, однозначную позицию Юркома, чиновникам и депутатам придется найти компромиссный вариант.

- Может быть, уточним какие-то формулировки, не полностью исключим какие-то положения, а их переформулируем с тем, чтобы было четко и однозначно понятно, - добавил депутат.

Сергей Еремеев

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