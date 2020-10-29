ВТБ согласился финансировать строительство петербургского метрополитена

В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным на форуме "Россия зовет" президент ВТБ Андрей Костин объявил о готовности своего банка посильно помогать петербургскому правительству в финансировании строительства новых станций и веток метрополитена, передает ТАСС.

"Мы сейчас достигли договоренности с правительство Санкт-Петербурга о том, что мы будем участвовать непосредственно, помогать и финансово в строительстве метрополитена, который, конечно, нуждается в расширении, в увеличении в Санкт-Петербурге", - приводится цитата банкира.

В адресной инвестиционной программе 2020 года на строительство метро было заложено 13,8 млрд рублей, причем уже в феврале, до наступления пандемии коронавируса, эта сумма существенно сократилась. В 2021-м предусматривалось расходование 24,1 млрд. Процесс развития подземки в последние месяцы и годы осложнялся задолженностями по зарплатам рабочим "Метростроя".