Горсуд обязал университет профсоюзов отреставрировать дачу при саде "Озерки"

Петербургский городской суд оставил в силе решение Фрунзенского райсуда о необходимости реставрации объекта культнаследия регионального значения - дачи при саде "Озерки", информирует КГИОП.

Здание находится в ведении гуманитарного университета профсоюзов. Отныне у вуза есть 24 месяца на ремонт объекта. В случае неисполнения решения горсуда, с учебного заведения будет ежемесячно взыскиваться неустойка в размере 50 тысяч рублей.

Соответственно, утверждения университета об отсутствии исторической значимости дачи были отвергнуты, а проведенную вузом экспертизу признали нелегитимной.

КГИОП обнаружил, что часть объекта снесена ещё в 2016 году. С тех пор между университетом и комитетом шли судебные тяжбы.