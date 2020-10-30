"Ромир": Россияне моложе 20 лет доверяют Киркорову, Бузовой и Собчак

Молодые россияне (до 20 лет) видят в числе "внеполитических" авторитетов таких медийных личностей, как Филипп Киркоров, Ольга Бузова и Ксения Собчак, следует из опроса, проведённого компанией "Ромир", которым делится ТАСС.

У поколения старше 55 лет доверие вызывают доктора Леонид Рошаль и Александр Мясников, а также режиссер Никита Михалков.

Граждане 1966-1985 годов рождения уважают музыканта Сергея Шнурова, ведущую программы "Время" Екатерину Андрееву, врача Евгения Комаровского, телеведущую Ксению Бородину и общественную деятельницу Ирину Хакамаду.

Представители поколения миллениалов (1986-1999) уважают деятельность комика Павла Воли наиболее остальных медийных персон. Следом за ним в рейтинге доверия - Юрий Дудь, Полина Гагарина и Ольга Бузова. Замыкает пятерку Филипп Киркоров.