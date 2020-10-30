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11:21

Суд в Томске признал законным отказ возбуждать дело об отравлении Навального

фото ЗакС политика Суд в Томске признал законным отказ возбуждать дело об отравлении Навального

Кировский суд Томска признал законным отказ в возбуждении уголовного дела об отравлении политика Алексея Навального, сообщил в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"Кировский райсуд Томска только что по отравлению Навального решил: не возбуждать уголовное дело: законно; в требовании обязать возбудить уголовное дело: отказать; в требовании обязать МВД возвратить вещи: отказать", - написал Жданов.

Ранее также Басманный суд Москвы отклонял жалобу ФБК на бездействие Следственного комитета по ситуации с отравлением Навального.

Навального отравили в конце августа: ему стало плохо в самолете Томск – Москва, три недели он провел в коме, сейчас политик восстанавливается после лечения в Германии. Экспертизы, проведенные в Германии, Франции, Швеции, а также выводы ОЗХО показали, что Навального отравили, возможно, новой версией яда "Новичок".

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