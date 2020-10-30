18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:22

В Псковской области завершены раскопки на территории бывшего концлагеря

фото ЗакС политика В Псковской области завершены раскопки на территории бывшего концлагеря

На территории Моглинского концлагеря, расположенного в Псковской области, завершились раскопки останков узников, а также мирных граждан, расстрелянных нацистами в годы ВОВ, уведомляет СК.

"В ходе расследования проведено 10 раскопок, в результате которых извлечены останки 188 человек, в том числе на 10-м раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. В настоящее время по всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население", - приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы Следкома.

Согласно информации, полученной из архивов, в годы немецко-фашистской оккупации в концлагере в Моглино были убиты более 3 тысяч советских граждан. Массовые расстрелы проводились не только в спецучреждении, но и соседних деревнях - Глоты и Андрохово.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 357 УК РФ (Геноцид).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10:28 "Ромир": Россияне моложе 20 лет доверяют Киркорову, Бузовой и Собчак

9:58 Горсуд обязал университет профсоюзов отреставрировать дачу при саде "Озерки"

29 октября, 20:38 Либерализация закона о митингах: Смольный - против

29 октября, 18:50 Минюст внёс АУЕ в список экстремистских организаций

29 октября, 18:25 Суд арестовал имущество бывшего красноярского депутата Быкова на сумму 81 млн рублей

29 октября, 17:57 Защитника потерпевшей стороны по делу о ДТП с Ефремовым лишили адвокатского статуса

29 октября, 15:19 В комитете по вопросам законности не хотят разрешать митинги у школ из-за ЛГБТ

29 октября, 14:33 Вишневский попросил Роспотребнадзор изучить деятельность двух сомнительных баров на Рубинштейна

29 октября, 13:55 Евгений Ройзман выпускает книгу "Личный приём. Живые истории"

29 октября, 10:59 В Петербурге завершены испытания тепловых сетей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:55 Смольный: Такси лучше всего переживает пандемию

11:22 В Псковской области завершены раскопки на территории бывшего концлагеря

11:21 Суд в Томске признал законным отказ возбуждать дело об отравлении Навального

11:16 Петербуржец подал иск к Смольному из-за запрета провоза патронов в метро

10:50 В РФ впервые выявлено свыше 18 тысяч заражений COVID-19 за сутки

10:28 "Ромир": Россияне моложе 20 лет доверяют Киркорову, Бузовой и Собчак

9:58 Горсуд обязал университет профсоюзов отреставрировать дачу при саде "Озерки"

9:28 Беглов: "Антивирусные" ограничения должны носить локальный характер

29 октября, 20:58 ВТБ согласился финансировать строительство петербургского метрополитена

29 октября, 20:42 Социальные учреждения Псковской области закрыли на карантин

29 октября, 20:38 Либерализация закона о митингах: Смольный - против

29 октября, 20:20 Комтранс озвучил цены на проезд в общественном транспорте в 2021 году

29 октября, 20:00 Муниципал: Экс-депутат Виниченко подозревает ЗакС в давлении на суд по рассмотрению своего иска

29 октября, 19:49 Турчака не устраивает понятие "губернатор-технократ"

29 октября, 19:26 Миронов считает, что на борьбу с коронавирусом пора бросать военных

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru