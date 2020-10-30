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11:55

Петербургский оппозиционер потребовал извинений у Зюганова за награждение единоросса

фото ЗакС политика Петербургский оппозиционер потребовал извинений у Зюганова за награждение единоросса

Руководитель Движения демократического обновления Владимир Силантьев написал письмо лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, в котором попросил извиниться перед ветеранами и "памятью наших предков".

Поводом для недовольства стал пост "ВКонтакте" 35-летней главы МО "Остров Декабристов" Ольги Погосян из "Единой России", не так давно лишенной депутатского мандата. Она выложила фотографию памятной медали "75 лет Великой Победы" и сопутствующее удостоверение о награждении от КПРФ, подписанное лично Зюгановым.

"Никто не забыт, ничто не забыто! Мы сильны пока помним", - написала глава муниципалитета. 

Напомним, Погосян лишилась места в муниципальном совете "Острова Декабристов" после того как суд отменил результаты пересчета голосов, благодаря которым представительнице "Единой России" удалось добиться победы. При этом Погосян продолжает руководить муниципалитет, хотя большая часть местного совета не признает ее главой. В настоящее время вопрос власти в МО "Остров Декабристов" решается в суде.

Фото: vk.com/ Ольга Погосян

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