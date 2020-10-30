Ефремов не хочет уезжать из Москвы и желает отбывать срок в хозотряде СИЗО-5

Актёр Михаил Ефремов намерен ходатайствовать об отбытии оставшейся части срока в хозяйственном отряде московского СИЗО-5 ("Водник"), где он находится сейчас, поделилась в разговоре с "МБХ медиа" член столичной ОНК Марина Литвинович.

"На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии. Конечно, ему придется работать, выполнять ту работу, которую ему определит руководство СИЗО", - рассказала Литвинович.

Согласно действующему законодательству, арестант может остаться отбывать срок в СИЗО, если администрация исправительного учреждения не имеет возражений. Заключенные хозяйственного отряда обитают в открытых помещениях и помогают сотрудникам ФСИН как электрики, слесари, повара или кладовщики. Ефремов не единожды сообщал, что хотел бы учредить тюремный театр.

Актёр, напомним, получил 8 лет колонии в рамках дела о смертельном ДТП, виновником которого он признан. Будучи нетрезвым, он сел за руль и, совершив неудачный манёвр, вылетел на полосу встречного движения, где врезался в фургон, управляемый курьером Сергеем Захаровым.

Недавно Ефремову на полгода сократили срок пребывания в заключении.