18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:28

Ефремов не хочет уезжать из Москвы и желает отбывать срок в хозотряде СИЗО-5

фото ЗакС политика Ефремов не хочет уезжать из Москвы и желает отбывать срок в хозотряде СИЗО-5

Актёр Михаил Ефремов намерен ходатайствовать об отбытии оставшейся части срока в хозяйственном отряде московского СИЗО-5 ("Водник"), где он находится сейчас, поделилась в разговоре с "МБХ медиа" член столичной ОНК Марина Литвинович.

"На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии. Конечно, ему придется работать, выполнять ту работу, которую ему определит руководство СИЗО", - рассказала Литвинович.

Согласно действующему законодательству, арестант может остаться отбывать срок в СИЗО, если администрация исправительного учреждения не имеет возражений. Заключенные хозяйственного отряда обитают в открытых помещениях и помогают сотрудникам ФСИН как электрики, слесари, повара или кладовщики. Ефремов не единожды сообщал, что хотел бы учредить тюремный театр.

Актёр, напомним, получил 8 лет колонии в рамках дела о смертельном ДТП, виновником которого он признан. Будучи нетрезвым, он сел за руль и, совершив неудачный манёвр, вылетел на полосу встречного движения, где врезался в фургон, управляемый курьером Сергеем Захаровым.

Недавно Ефремову на полгода сократили срок пребывания в заключении.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:19 Школьников в Ленобласти не будут переводить на удалёнку из-за COVID-19

18:15 Беглов пообещал обеспечить постоянную работу туалета у "Василеостровской" в 2021 году

18:11 Беглов заявил, что ЖК Meltzer Hall не будет доминантой для Каменноостровского проспекта

17:59 Смольный будет пристальнее следить за нарушителями новых ПДД на Рубинштейна

17:58 Реконструкция фонтана на Лермонтовском проспекте завершена в срок

17:50 "Цветы к "Авроре" все равно лягут": COVID-19 не меняет планов коммунистов на 7 ноября

17:36 "Мемориал" представил новые списки "современных" политзаключенных: в них - 362 человека

16:56 Суд вернул один из исков Пригожина к Навальному и Милову

16:32 Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа российских властей возбуждать дело о его отравлении

15:56 У памятника жертвам политрепрессий в Петербурге развернули радужное полотно

15:53 Петербургского школьника наградили в Смольном за спасение тонущей девочки

15:18 Амосов и члены ДДО приняли участие в акции ко Дню памяти жертв политрепрессий

14:54 Минкульт отменил конкурс на ремонт петербургской консерватории

14:44 "Фонтанка": В Петербурге кремировали тела 5868 умерших с коронавирусом

14:30 Временный "ковидарий" в "Ленэкспо" возобновил деятельность после "бюрократического" простоя

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru