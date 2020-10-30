Миллиардер Усманов пожертвовал Сардинии 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Бизнесмен Алишер Усманов подарил Сардинии полмиллиона евро на борьбу с COVID-19, делится итальянское издание Tiscali. Эту информацию в разговоре с Forbes подтвердил сотрудник холдинга USM, не раскрыв никаких деталей.



"Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который получаю на этом прекрасном острове последние 30 лет и в настоящий момент. Мой скромный вклад — это меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии. От всей души отдаю еще €500 000 на помощь правительству Сардинии в этом благородном деле. Прошу вас направить эти деньги на программу по разработке и реализации мер по защите здоровья и жизни ваших соотечественников", - приводит Tiscali выдержку из письма Усманова.

Доподлинно известно, что у миллиардера имеется недвижимость на Сардинии, и сам он постоянно там бывает.

По сведениям издания L’Unione Sarda, Усманов уже финансово поддерживал итальянский регион в ходе первой волны COVID-19.