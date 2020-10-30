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13:19

Санитарка центра Вредена просит суд признать ее пострадавшей от коронавируса

фото ЗакС политика Санитарка центра Вредена просит суд признать ее пострадавшей от коронавируса

Калининский суд Петербурга зарегистрировал иск санитарки Марии Александровой к НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена о признании ее пострадавшей от коронавируса при оказании помощи пациентам, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Представители судов отметили, что это первый подобный иск в Петербурге. По словам Александровой, она была суточной санитаркой на момент начала эпидемии коронавируса весной "в связи с производственной необходимостью", и в середине апреля выяснилось, что она заражена коронавирусом. Александрова настаивает, что заразилась от пациентов при выполнении должностных обязанностей.

Александрова обратилась к руководству центра с заявлением, чтобы ее признали пострадавшей от инфекции при исполнении трудовых обязанностей, но в этом ей отказали. С этим отказом она не согласна и просит суд признать ее пострадавшей и обязать больницу выдать соответствующий акт.

Напомним, медикам, заразившимся коронавирусом при оказании помощи пациентам в Петербурге, положены выплаты в 300 тысяч рублей, если заражение повлечет инвалидность – 500 тысяч, в случае смерти – 1 млн рублей.

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