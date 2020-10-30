РПЦ советует закрыть монастыри для посетителей из-за коронавируса

Российская православная церковь рекомендовала закрывать монастыри в регионах России для посетителей в свете эпидемии коронавируса, рекомендация содержится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия.

В письме перечислены меры по борьбе с распространением коронавируса. "В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры", - гласит один из пунктов.

В случае заболевания "хотя бы даже одного насельника" монастырь должен быть закрыт на двухнедельный карантин, указано в письме. Также в письме предписано продолжать соблюдать в храмах и монастыря правила, утвержденные патриархом Кириллом в марте.

В России продолжает значительно расти число зараженных коронавирусом, только за 29 октября зафиксировано свыше 18 тысяч новых случаев.