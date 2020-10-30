Проблемному долгострою ЖК "Новая Скандинавия" нашли инвестора

Два корпуса долгостроя ЖК "Новая Скандинавия" достроит ЗАО "БФА-Девелопмент", соответствующее решение согласовал комитет по строительству Петербурга, делится пресс-служба Смольного.

Готовность одного из корпусов составляет 55% - его планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. Другой корпус только начали строить - ожидается, что объект будет сдан в четвертом квартале 2022 года.

Возведение проблемного ЖК в Шувалово началось ещё в 1998 году. Изначально проект руководился ЗАО "Петербургстрой-Сканска", однако в 2002 году его передали ЗАО "Озерки" (позднее – АО "Группа Прайм").

Первая очередь жилого комплекса была сдана в 2006 году, а в 2015-м процесс застопорился.

Смольный пытался найти нового застройщика с 2019 года.