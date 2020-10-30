"Яблоко" предложило создать коалицию "Сандармох" для продолжения работы историка Дмитриева

Партия "Яблоко" предложила создать общественную коалицию "Сандармох", которая продолжила бы работу историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, сообщили представители партии.

Предложение выдвинул глава "Яблока" Николай Рыбаков во время посещения места массовых расстрелов в Сандармохе. Делегация руководителей партии приехала туда в День памяти жертв политических репрессий, чтобы почтить память погибших там граждан.

"Мы считаем, что реальной причиной уголовного преследование Юрия Дмитриева является его работа по сохранению памяти расстрелянных в Сандармохе и публикация имен палачей. Это значит, что нам нужно приложить все усилия, чтобы о Сандармохе узнали гораздо больше людей, чем знали о нем до ареста Дмитриева", - сказал Рыбаков.

Коалиция могла бы заниматься проведением выставок, мемориальных акций, круглых столов, книгоиздательской деятельностью, готовить видеопрограммы, посвященные Сандармоху, считает Рыбаков. Он подчеркнул, что это должна быть коалиция "за будущее России без государственного террора".

Верховный суд Карелии в начале октября сильно ужесточил Дмитриеву наказание до 13 лет колонии строгого режима. В июле горсуд Петрозаводска приговорил историка к 3,5 годам колонии.

Дмитриева с 2016 года обвиняли в том, что он якобы делал порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии на компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против Дмитриева полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт настаивает, что расстрелянные – это советские военнопленные, которых убили финны.