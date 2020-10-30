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14:44

"Фонтанка": В Петербурге кремировали тела 5868 умерших с коронавирусом

фото ЗакС политика "Фонтанка": В Петербурге кремировали тела 5868 умерших с коронавирусом

За время эпидемии коронавируса в Петербурге кремировали тела 5868 человек, которые значатся в журнале учета зараженных коронавирусом, пишет "Фонтанка.ру".

Издание ссылается на "Журнал учета актов проведения кремаций тел умерших (погибших), зараженных новой коронавирусной инфекцией", оказавшегося в распоряжении редакции. Из него следует, что почти шесть тысяч умерших кремировали с 14 апреля по 27 октября. По официальной статистике, в городе зафиксировано 3674 летальных исходов от коронавируса: таким образом, разница между журналом учета и статистикой – 2194 смерти.

В записях журнала указано, что на 1 мая было кремировано 221 тело, хотя по данным оперштаба за апрель умерли лишь 33 человека от коронавируса. В мае, когда смертность начала расти, в Петербурге появилась комиссия, которая принимает решение, признавать ли человека умершим от коронавируса. В тот месяц связанными с инфекцией были признаны лишь половина рассмотренных летальных исходов. С 3 июня методика подсчета смертности в Петербурге изменилась: признанные комиссией случаи объединили с медицинскими свидетельствами патологанатомов, и тогда в статистику стали попадать случаи, зафиксированные в предыдущие месяцы.

На 1 июня в журнале учета кремаций было 1644 записей, к концу лета – уже 4768. Последняя запись, с которой ознакомились журналисты, была датирована 25 октября и имела порядковый номер 5812. Затем редакция ознакомилась с отдельным актом о кремации тел от 27 октября, где указан порядковый номер 5868.

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