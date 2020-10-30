18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:32

Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа российских властей возбуждать дело о его отравлении

фото ЗакС политика Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа российских властей возбуждать дело о его отравлении

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального обратились с жалобой в Страсбургский суд после отказа российских властей возбуждать уголовное дело о его отравлении; ЕСПЧ документ уже зарегистрировал, поделилась с "МБХ медиа" юрист Ольга Михайлова.

В обращении политик требует признать, что в его отношении была нарушена статья 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека.

"ЕСПЧ дал жалобе приоритет. До 2 ноября мы дополняем формуляр жалобы с учетом отказов в возбуждении уголовного дела в России и отсутствия какого-либо расследования. Есть факт отравления и применения сильного химического запрещенного вещества, но в нашей стране что-либо делать по этому поводу не собираются", - констатировала Михайлова.

Ранее сегодня суд в Томске признал законным отказ в возбуждении дела об отравлении оппозиционера.

Напомним, Навального отравили в конце августа: ему резко стало плохо во время полёта из Томска в Москву. Три недели он провел в коме, сейчас политик восстанавливается после лечения в Германии. Экспертизы, проведенные в Германии, Франции, Швеции, а также выводы ОЗХО показали, что Навального отравили, предположительно, новой версией яда "Новичок".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:21 Суд в Томске признал законным отказ возбуждать дело об отравлении Навального

28 октября, 18:36 Милов возмущен позицией Путина по отравлению Навального

24 октября, 15:32 Навальный поднялся в рейтинге доверия у россиян после отравления

23 октября, 15:56 Навальный назвал ложью слова Путина о помощи с отправкой в Германию после отравления

22 октября, 19:43 Навального отправили лечиться в Берлин по личному поручению Путина

22 октября, 13:29 Вишневский возмущен ответом СК на свое требование расследовать отравление Навального

20 октября, 19:51 МИД РФ заявил об отсутствии в докладе ОЗХО по Навальному сведений об отравляющих веществах

20 октября, 15:19 СК отправил обращение депутатов ЗакСа о покушении на жизнь Навального в Сибирь

19 октября, 11:15 Навальный сожалеет, что его отравление осталось без должного внимания Трампа

15 октября, 14:50 "Никакая логика не просматривается": Кремль - санкциях ЕС из-за отравления Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:19 Школьников в Ленобласти не будут переводить на удалёнку из-за COVID-19

18:15 Беглов пообещал обеспечить постоянную работу туалета у "Василеостровской" в 2021 году

18:11 Беглов заявил, что ЖК Meltzer Hall не будет доминантой для Каменноостровского проспекта

17:59 Смольный будет пристальнее следить за нарушителями новых ПДД на Рубинштейна

17:58 Реконструкция фонтана на Лермонтовском проспекте завершена в срок

17:50 "Цветы к "Авроре" все равно лягут": COVID-19 не меняет планов коммунистов на 7 ноября

17:36 "Мемориал" представил новые списки "современных" политзаключенных: в них - 362 человека

16:56 Суд вернул один из исков Пригожина к Навальному и Милову

16:32 Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа российских властей возбуждать дело о его отравлении

15:56 У памятника жертвам политрепрессий в Петербурге развернули радужное полотно

15:53 Петербургского школьника наградили в Смольном за спасение тонущей девочки

15:18 Амосов и члены ДДО приняли участие в акции ко Дню памяти жертв политрепрессий

14:54 Минкульт отменил конкурс на ремонт петербургской консерватории

14:44 "Фонтанка": В Петербурге кремировали тела 5868 умерших с коронавирусом

14:30 Временный "ковидарий" в "Ленэкспо" возобновил деятельность после "бюрократического" простоя

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru