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17:19

Ковалев просит Беглова оборудовать общественный туалет у "Василеостровской"

фото ЗакС политика Ковалев просит Беглова оборудовать общественный туалет у "Василеостровской"

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев обратился к губернатору Александру Беглову с вопросами об оборудовании стационарного туалета у метро "Василеостровская", запрос опубликован на сайте ЗакСа.

По словам Ковалева, граждане жалуются на то, что туалет закрыт все время, кроме летнего периода, но в "Водоканале Петербурга" и комитете по энергетике в ответ предлагают лишь пользоваться общественными туалетами в значительном удалении от метро или якобы "общественным" - в "Макдональдсе".

Депутат дважды обращался с этой проблемой к вице-губернатору Максиму Шаскольскому, но в ответ ему сообщили, что в 2021 году планируется лишь разработать проектную и рабочую документацию для присоединения туалета к электрическим сетям.  При этом, указал Ковалев, подобные ответы о планах включить туалет в Адресную инвестиционную программу на следующий год он и жители получали еще в 2019 году.

Ковалев просит Беглова сообщить, собирается ли губернатор давать указание о незамедлительном оборудовании стационарного туалета в непосредственной близости к "Василеостровской". Также депутата интересует, во сколько это обойдется городскому бюджету и будут ли найдены и наказаны виновные в "продолжительном игнорировании интересов населения".


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