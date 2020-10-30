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17:58

Реконструкция фонтана на Лермонтовском проспекте завершена в срок

фото ЗакС политика Реконструкция фонтана на Лермонтовском проспекте завершена в срок

Работники ГУП "Водоканал" сумели вовремя завершить ремонт и восстановление фонтана на Лермонтовском проспекте и фонтанного ансамбля на площади Победы, извещает пресс-служба Смольного.

Комплекс на Лермонтовском был заброшен ещё в советское время: конструкция, представляющая собой водную пирамиду, испускающую струи высотой от 1,5 до 3,5 метров, не была активна последние 30 лет. В итоге "Водоканал" решить приукрасить внешний облик объекта, заменив бетонные плиты на гранитные, дополнительно установив художественную подсветку.

Возведенные в 2002 году парные фонтаны на пересечении Московского проспекта и площади Победы были отключены через несколько лет после появления - виной тому стала неправильная эксплуатация сложной системы. В ведение "Водоканала" ансамбль перешел в 2007 году, который решил изменить его водный облик, установив многоструйные каскады.

Оба фонтана включат теперь только весной, так как все водные объекты благоустройства города ушли на покой.

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