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17:59

Смольный будет пристальнее следить за нарушителями новых ПДД на Рубинштейна

фото ЗакС политика Смольный будет пристальнее следить за нарушителями новых ПДД на Рубинштейна

Власти Петербурга и правоохранительные органы взяли на особый контроль дорожную ситуацию на улице Рубинштейна по поручению губернатора, сообщили в Смольном.

С 24 октября сотрудники ГИБДД проводят рейды на Рубинштейна, выявляя нарушителей. Следующую проверку они собираются провести завтра, 31 октября. Губернатор Александр Беглов заявил, что жители улицы постоянно "жалуются на скопление припаркованных машин, автомобильные пробки", и подчеркнул, что "на этой популярной среди горожан и гостей улице необходимо навести порядок".

Напомним, с 20 октября на Рубинштейна запретили движение транспорта в выходные ночи: с 22:00 пятницы до 8:00 субботы и в эти же часы – в ночь с субботы на воскресенье. В праздничные дни движение запрещено целые сутки, с 0:00 до 24:00.

Впрочем, в первые дни действия новых запретов многие проигнорировали. Автомобилисты проезжали по улице, не обращая внимание на знаки "движение запрещено".


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