18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:11

Беглов заявил, что ЖК Meltzer Hall не будет доминантой для Каменноостровского проспекта

фото ЗакС политика Беглов заявил, что ЖК Meltzer Hall не будет доминантой для Каменноостровского проспекта

Губернатор Петербурга Александр Беглов 29 октября ответил на запрос фракции "Единая Россия" в Заксобрании по поводу планирующегося строительства жилого комплекса Meltzer Hall на набережной реки Карповки.

Глава города не нашел в этом проекте никаких нарушений. Он считает, что исполнительные органы власти, выдававшие разрешение на строительство и согласовывавшие проектную документацию, действовали в соответствии с законом. 

В частности, Беглов ответил на претензию единороссов о том, что Meltzer Hall, вопреки городскому законодательству, может стать новой доминантой для Каменноостровского проспекта. 

"Объект по своим характеристикам доминантой не является", - написал губернатор.

Напомним, единороссы дважды за месяц обращались к Беглову по поводу строительства ЖК Meltzer Hall. Оба запроса представлял спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. В своих выступлениях он сравнивал планирующийся к строительству объект с гробом и крематорием.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:46 Макаров выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Ведерникова от коронавируса

18:19 Школьников в Ленобласти не будут переводить на удалёнку из-за COVID-19

18:15 Беглов пообещал обеспечить постоянную работу туалета у "Василеостровской" в 2021 году

18:11 Беглов заявил, что ЖК Meltzer Hall не будет доминантой для Каменноостровского проспекта

17:59 Смольный будет пристальнее следить за нарушителями новых ПДД на Рубинштейна

17:58 Реконструкция фонтана на Лермонтовском проспекте завершена в срок

17:50 "Цветы к "Авроре" все равно лягут": COVID-19 не меняет планов коммунистов на 7 ноября

17:36 "Мемориал" представил новые списки "современных" политзаключенных: в них - 362 человека

16:56 Суд вернул один из исков Пригожина к Навальному и Милову

16:32 Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа российских властей возбуждать дело о его отравлении

15:56 У памятника жертвам политрепрессий в Петербурге развернули радужное полотно

15:53 Петербургского школьника наградили в Смольном за спасение тонущей девочки

15:18 Амосов и члены ДДО приняли участие в акции ко Дню памяти жертв политрепрессий

14:54 Минкульт отменил конкурс на ремонт петербургской консерватории

14:44 "Фонтанка": В Петербурге кремировали тела 5868 умерших с коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru