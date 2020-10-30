18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

30 октября, 18:49

Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского закрыли в карцере из-за переполненности СИЗО

фото ЗакС политика Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского закрыли в карцере из-за переполненности СИЗО

Осужденного фигуранта дела "Нового величия" Павла Ребровского поместили в карцер столичного СИЗО-7 ввиду нехватки мест в изоляторе, поделилась с "МБХ медиа" член ОНК Москвы Марина Литвинович.

"Он находится в карцере, хотя он не имеет никакого наказания, взыскания. Как нам объяснили, и как он сам узнал, его поместили в карцер, потому что в СИЗО-7 нет мест, поэтому людей помещают в карцер. Надо сказать, что это очень неудобно, потому что в карцере нет розеток, карцер - очень маленькое помещение, там туалет не соответствует нормам, там нет телевизора, нет холодильника. Вещи у него тоже отобрали", - представила картину произошедшего Литвинович.

Более того, на карцере "злоключения" Ребровского не закончились, так как ему, как арестанту, выдали два правых тапочка, которые, к тому же, ему малы.

Днём ранее московский Люблинский суд отправил Ребровского на шесть лет в колонию в рамках дела "Нового величия", признав его виновным в участии в экстремистском сообществе. Ему также назначено принудительное лечение у психиатра, а по освобождении - запрещается размещение какой-либо информации в интернете.

Дело Ребровского рассматривалось в особом порядке, поскольку ранее он дал признательные показания. В апреле 2019 года его приговорили к 2,5 годам колонии, однако позже он заявил о том, что дал показания под давлением следователей, угрожавших ему статьей о терроризме. В итоге первоначальный приговор был отменен.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

29 октября, 13:19 Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского приговорили к 6 годам колонии

23 октября, 18:48 Столичную активистку оштрафовали на 150 тысяч рублей за пикет: к делу прикреплено фото другой женщины

29 сентября, 12:11 Прокуратура просит ужесточить приговор фигурантам дела "Нового величия"

19 августа, 13:08 Активист повис под Троицким мостом в поддержку фигурантов дела "Нового величия"

18 августа, 14:48 Мосгорсуд оставил в силе приговоры фигурантам дела "Нового величия"

14 августа, 16:54 Приговоренные к колонии фигуранты дела "Нового величия" обжаловали приговоры

12 августа, 13:24 Пять фигурантов дела "Нового величия" обжаловали приговоры

7 августа, 15:56 Шлосберг о деле "Нового величия": От извращённых законов государство перешло к прямому беспределу

6 августа, 18:56 "Яблоко" требует наказать инспирировавших дело "Нового величия" "садистов" и отменить приговоры

6 августа, 16:58 Суд огласил приговоры по делу "Нового величия": 3 реальных, 4 условных срока


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:56 "Весна" провела в Петербурге акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

20:17 "Политический Хэллоуин" в Петербурге сменил три площадки за пару дней из-за угроз

19:47 РКН пригрозил СМИ блокировками за публикации, оскорбляющие чувства верующих

19:25 СК возбудил дело после смерти пяти пациентов с коронавирусом в больнице Ростова-на-Дону

19:08 Смольный планирует на год продлить возможность проводить публичные слушания онлайн

18:49 Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского закрыли в карцере из-за переполненности СИЗО

18:46 Макаров выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Ведерникова от коронавируса

18:19 Школьников в Ленобласти не будут переводить на удалёнку из-за COVID-19

18:15 Беглов пообещал обеспечить постоянную работу туалета у "Василеостровской" в 2021 году

18:11 Беглов заявил, что ЖК Meltzer Hall не будет доминантой для Каменноостровского проспекта

17:59 Смольный будет пристальнее следить за нарушителями новых ПДД на Рубинштейна

17:58 Реконструкция фонтана на Лермонтовском проспекте завершена в срок

17:50 "Цветы к "Авроре" все равно лягут": COVID-19 не меняет планов коммунистов на 7 ноября

17:36 "Мемориал" представил новые списки "современных" политзаключенных: в них - 362 человека

16:56 Суд вернул один из исков Пригожина к Навальному и Милову

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru