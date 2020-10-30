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30 октября, 19:25

СК возбудил дело после смерти пяти пациентов с коронавирусом в больнице Ростова-на-Дону

фото ЗакС политика СК возбудил дело после смерти пяти пациентов с коронавирусом в больнице Ростова-на-Дону

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пяти пациентов больницы № 20 Ростова-на-Дону, сообщили в управлении СК по Ростовской области.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). СК намерен установить причины и обстоятельства смерти пациентов.

Ранее ростовские СМИ сообщали, что в больнице № 20 умерли 13 пациентов: по данным местных редакций, из-за недостатка кислорода на аппаратах ИВЛ. Власти города называли эту информацию не соответствующей действительности, Росздравнадзор проводит проверку.

После этого скандала в отставку ушла региональный министр здравоохранения Татьяна Быковская, но в правительстве области настаивают, что это не связано с ситуацией.

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