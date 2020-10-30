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30 октября, 19:47

РКН пригрозил СМИ блокировками за публикации, оскорбляющие чувства верующих

фото ЗакС политика РКН пригрозил СМИ блокировками за публикации, оскорбляющие чувства верующих

Роскомнадзор призвал российские СМИ воздержаться от публикации материалов, оскорбляющих чувства верующих, заявление опубликовано на сайте регулятора.

Распространение подобных материалов, заявили в РКН, будет расцениваться "оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений" и квалифицируется как "разжигание национальной и религиозной розни". Ведомство просит СМИ воздержаться от публикаций, "в том числе графических изображений", которые "будут расценены как нарушение норм российского законодательства".

"Их распространение будет немедленно пресекаться, а доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будет жестко ограничиваться", - заявили в РКН.

Сообщение РКН появилось после вспыхнувших протестов со стороны мусульман во Франции и других странах. Они начались с того, что в середине октября в пригороде Парижа россиянин чеченского происхождения обезглавил учителя истории, который на уроке по свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Возмущение мусульман вызвало то, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту свободы слова и заявил, что страна не откажется от карикатур. Протестуют мусульмане и в России: к посольству Франции в Москве вышли несколько десятков человек, которые выкрикивали мусульманские лозунги и топтали листовки с фотографией Макрона. Полиция задержала около 10 человек, передает РИА "Новости".

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