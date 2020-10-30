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20:17

"Политический Хэллоуин" в Петербурге сменил три площадки за пару дней из-за угроз

фото ЗакС политика "Политический Хэллоуин" в Петербурге сменил три площадки за пару дней из-за угроз

"Открытая Россия" второй раз за последние пару дней была вынуждена искать новую площадку для проведения "политического Хэллоуина" из-за отказов собственников от мероприятия, сообщили представители "Открытки".

По их словам, оба раза собственникам площадок угрожали. В первый раз о смене места проведения организаторы объявили в среду, 28 октября. Во второй раз, 30 октября, они сообщили, что силовики угрожали другому подобранному заведению, в том числе, расторжением договора аренды. Тем не менее, организаторы намерены все же провести мероприятие в другом клубе.

Организаторы "политического Хэллоуина" предложили гостям примерить образы "диктаторов, коррупционеров и силовиков". Они собираются провести конкурс на лучший костюм, провести викторину о падении режимов и "изгнание нечисти во имя прав человека".

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