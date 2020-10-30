"Весна" провела в Петербурге акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

Активисты "Весны" провели на Гороховой улице в центре Петербурга акцию "Бессмертный ГУЛАГ", приуроченную ко Дню памяти жертв политических репрессий.

По словам активистов, в пикетах приняли участие несколько десятков человек. За акцией следили полицейские, они проверяли у пикетирующих документы, никого не задержали. Активисты с помощью плакатов рассказали о жертвах политрепрессий в СССР, некоторые – о своих родственниках.

День памяти жертв политрепрессий в СССР ежегодно отмечается 30 октября. В этот день в Петербурге прошло несколько акций. У Соловецкого камня состоялась акция "Возвращение имен", на Воскресенской набережной активисты развернули радужный баннер, привлекая внимание к давлению на ЛГБТ-сообщество.

фото: Михаил Масленников