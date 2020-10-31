Кадыров требует от Жириновского публичных извинений

Очередные резонансные высказывания бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского нашли отклик у руководства Чечни. В частности, главе республики Рамзану Кадырову сильно не понравились публичные критические выпады думского депутата в адрес тех глав регионов, которые позволяют себе "комментарии в поддержку любых террористических действий". В собирательном портрете Кадыров узнал себя и теперь требует извинений, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.

"Да, пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты… Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура — понятия с тобой не сочетающиеся. И не заикайся о борьбе с терроризмом", - гласит его текст.

По мнению чеченского главы, высказывания оппонента идут в разрез с мультикультурными приоритетами российской государственной политики.

"Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут", - заявил Кадыров.

Жириновский имел в виду скандал с несколькими актами насилия и убийствами, которые исламисты на прошедшей осуществили во Франции после демонстрации карикатур на пророка Мухаммеда

Ранее в октябре лидер ЛДПР позволил себе не менее спорное заявление, сочтя белорусского оппозиционера Светлану Тихановскую заслуживающей казни на площади.