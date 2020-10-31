В России стало больше на 18140 коронавирусных больных, в Петербурге - на 854

По состоянию на утро 31 октября российские медики выявили коронавирусную инфекцию у еще 18 140 соотечественников. За это время скончалось 334, а сумел поправиться 14 854 человек, гласит статистика оперативного штаба. Отметим, что показатель суточной смертности оказался рекордным за все время пандемии.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 4 952 новых больных, в Петербурге – 854, в Подмосковье – 535. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровел 441 и скончалось 42 человека.

Отметим, что абсолютный рекорд по числу заболевших в стране был поставлен накануне, 30 октября: число заболевших впервые перевалило через 18 тысяч человек.

В мире Россия продолжает занимать четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропустив вперед только США, Бразилию и Индию.