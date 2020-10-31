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12:00

Для Милонова годовщина октябрьской революции - еще один "Хэллоуин"

фото ЗакС политика Для Милонова годовщина октябрьской революции - еще один "Хэллоуин"

Известный своей нелюбовью к американскому празднику Хэллоуин, традиционно отмечаемому 31 октября, петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов вновь в этом году будет пытаться воспрепятствовать его проведению. Помимо традиционного "православного" набора претензий к костюмированному мероприятию, политик отмечает, что оно не единственное в своем роде, а значит, от него точно можно отказаться.

"Осенью в нашей стране свой Хэллоуин, который очень любят коммунисты, — 7 ноября. Два Хэллоуина для России — перебор", - приводит его довод РИА "Новости".

Главное, что в глазах единоросса роднит эти два события - "культ зла" в его широком понимании, что есть, по мнению политика, совершенно невынужденное действие.

"Нарядиться всем коронавирусом и смеяться над тысячами погибших? Я протестую против пошлости, против этого мракобесия и чуши, которая пришла к нам с Запада. Буду обращаться во все органы, чтобы не допустить посевной семян зла на нашей земле", - пообещал депутат.

Милонов уверен: зло не предназначено для того, чтобы с ним "играться". Каждый год он пытается помешать проведению в Петербурге Хэллоуина.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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