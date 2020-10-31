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12:11

Znak.com: Взрыв в инфекционной больнице в Челябинске привел к жертвам

фото ЗакС политика Znak.com: Взрыв в инфекционной больнице в Челябинске привел к жертвам

На территории 2 городской больницы Челябинска, приспособленной под лечение коронавирусных пациентов, утром 31 октября прогремел взрыв, в результате которого погибло как минимум два человека, сообщает Znak.com со ссылкой на главного прокурора области, Виталия Лопина. Информация о смертях в настоящее время проверяется силами Генеральной прокуратуры.

Причиной взрыва и возможных смертей пациентов называется возгорание кислородной будки, обеспечивавшей работу аппаратов ИВЛ. На момент локализации пожар охватил площадь 130 кв. метров. Удалось эвакуировать 158 пациентов. Из-за происшествия местные власти ввели в Челябинске режим чрезвычайной ситуации.

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