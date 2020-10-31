В Петербурге разработали проект обновленного Рыбацкого моста

Проект капитального ремонта Рыбацкого моста через реку Славянку, пролегающего рядом с Невой, получил одобрительное заключение экспертизы, передает пресс-служба Смольного. Однако петербургский губернатор Александр Беглов считает, что с учетом стремительного развития района нужно действовать быстрее и при этом внимательнее слушать пожелания граждан.

"Мост здесь необходим, было много обращений от жителей микрорайона. Я дал поручение Комитету по развитию транспортной инфраструктуры взять этот вопрос на особый контроль, и все проектные и ремонтные работы в дальнейшем проводить с учетом транспортной ситуации в Невском и Колпинском районах", - рассказал он.

По плану, длина переправы, построенной в середине 1950-х годов и последние три года имеющей статус аварийной, останется прежней, зато возрастет грузоподъемность и значительно, до трех метров расширится пешеходная часть. На время строительных работ, которые должны будут отнять один год, пешеходы смогут воспользоваться дополнительным временным мостом через Славянку.

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