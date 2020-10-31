Ради безопасности детей эсеры предлагают создать федеральную сеть летних лагерей

Летний отдых для детей должен быть доступен каждой семье, считает лидер справедливороссов Сергей Миронов, и он должен быть одинаково безопасен для всех. Помочь в этом направлении может, по его мнению, централизованная государственная сеть летних лагерей, не требующая родительских расходов.

"Большинство несчастных случаев с детьми происходит из-за того, что дети лишены организованного отдыха и предоставлены практически сами себе. Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо обеспечить организованный отдых для детей за счет федерального бюджета", - озвучил он свою позицию через пресс-службу.

Акцент на безопасности политик сделал неспроста: по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, из-за несчастных случаев в этом году погибло 885 детей. При этом цифра могла быть и больше, поскольку, отметила Кузнецова, вследствие ограничительных эпидемиологических мер услугами организованного летнего отдыха воспользовались в шесть раз меньше детей, чем в предыдущие годы.