В РПЦ хотят, чтобы на школьных уроках проходили священные тексты

Руководство Русской православной церкви всерьез рассчитывает и нацелено на то, чтобы священные книги рассматривались системой образования наряду с другими художественными произведениями. Эту позицию артикулировал в эфире канала "Россия 24" начальник синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

"Мне вообще кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть может быть в каком-то сокращенном объеме, включены в школьную программу по литературе", - считает духовное лицо.

При этом РПЦ в определенных вопросах добивается исключительности: в частности, избавления от возрастных ограничений на потребление контента.

"Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой 16+! Это, на мой взгляд, совершенно абсурдно", - рассудил Иларион.