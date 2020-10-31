У дверей главка столичного МВД мужчина избил двоих полицейских

На входе в главное управление московской полиции неизвестный мужчина с кулаками напал на сотрудников МВД, нанеся двум из них незначительные травмы, сообщает ТАСС. Известно, что его задержали и что он предположительно имеет дагестанское происхождение.

"Данное правонарушение не имело экстремистской окраски", - рассказал анонимный источник агентства.

Официального комментария к инциденту и его подробностей правоохранительные органы пока не обнародовали.

Отметим, что в ночь на 30 октября на полицейских в Татарстане тоже произошло нападение: на сотрудников в форме бросился с ножом подросток. После применения им холодного оружия полицейские ликвидировали агрессора.