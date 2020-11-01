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10:25

Путин внес в Госдуму законопроект о праве экс-президентов быть сенаторами пожизненно

фото ЗакС политика Путин внес в Госдуму законопроект о праве экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В документе впервые официально закрепляется, что Совфед состоит из сенаторов. Также в нем предложено позволить бывшим президентам России становиться сенаторами пожизненно. Для этого экс-главе государства, согласно документу, нужно будет в течение трех месяцев после ухода с поста подать соответствующее заявление. Всего, согласно законопроекту, пожизненными сенаторами смогут стать не более семи человек, остальные будут назначаться президентом на шесть лет.

Также на рассмотрение думы внесен законопроект о статусе сенатора и депутата Госдумы. В нем прописано, что ставший пожизненным сенатором президент сохраняет установленные законом гарантии – такие как право на неприкосновенность и пожизненное ежемесячное денежное содержание.

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