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12:20

Кемеровского блогера оштрафовали за "негативную оценку Конституции"

фото ЗакС политика Кемеровского блогера оштрафовали за "негативную оценку Конституции"

Кемеровский суд оштрафовал блогера Алексея Федотова на 30 тысяч рублей за видео с критикой Конституции, передает "МБХ медиа".

Протокол был составлен по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти в интернете). Поводом стало видео на YouTube-канале Федорова, которое было опубликовано в середине июля: сейчас этот ролик удален. Суд на основании экспертизы пришел к выводу, что в видео содержится "негативная оценка Конституции", а "обоснования негативной оценки не имеется".

В видео Федоров рассуждал о протестах в Хабаровске, которые начались после ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В том числе блогер возмущался тем, что митинги называли несогласованными, заявляя, что это право прописано в Конституции.

 

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