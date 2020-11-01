"Милонов", "Назарбаев", "Мария Тюдор" и другие костюмы на политическом Хэллоуине

"Открытая Россия" все-таки провела в своем петербургском офисе тематическую Ночь всех святых. Ранее в предоставлении помещения под вечеринку им отказали несколько баров, с которыми была заключена предварительную договоренность об аренде. Некоторые признавались, что их об этом "попросили".

Праздник, как и положено, начался вечером 31 октября. Гостям предложили прийти в костюме диктаторов или другой "политической нечести". Наиболее ответственно к этому подошли девушки, но поскольку женщин-диктаторов история знает не так много, можно было встретить неожиданных персонажей. Например, "Кровавую Мэри" - британскую королеву Марию I Тюдор или королеву Мадагаскара Ранавалуну I. Некоторые дамы перевоплотились в мужчин. Чтобы стать "Виталием Милоновым" пришлось приклеить рыжую бороду, а для "Нурсултана Назарбаева" сгодился национальный казахский костюм. Еще одна участница явилась на вечеринку в алом платье, представившись "красным террором".

Из всех советских лидеров был только "Леонид Брежнев". Картонную маску Иосифа Сталина приготовили организаторы, вместе с масками Владимира Путина, Александра Лукашенко и Ким Чем Ына. Но они в основном простояли в углу - участники вечеринки брали их для фото. Причем российский и белорусский лидер пользовались большей популярностью. "Борис Ельцин" тоже был переходящим: резиновая маска первого российского президента гуляла по рукам.

Полицейские напомнили о себе в самом начале праздника. Несколько человек в форме под руководством подполковника МВД заявили организаторам, что на них пожаловался кто-то из соседей, но после непродолжительного разговора удалились.

фото: Екатерина Хабидулина

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