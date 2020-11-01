Умер заразившийся коронавирусом экс-губернатор Волгоградской области Максюта

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта умер в московской клинике, где проходил лечение от коронавируса, передает РИА "Новости".

Нынешний губернатор региона Андрей Бочаров выразил свои соболезнования родным и близким Максюты. Он заявил, что экс-глава региона оставил глубокий след в истории области и внес весомый вклад в ее развитие.

Максюте было 73 года. Он возглавлял Волгоградскую области с 1996 по 2009 год, затем перешел в Совет Федерации и был сенатором до 2014 года.

Коронавирус затронул многих чиновников и депутатов в России. От него лечится ряд глав регионов, на самоизоляцию также ушел губернатор Петербурга Александр Беглов из-за возможного контакта с заболевшим. Болеют и министры: весной коронавирус перенес премьер-министр Михаил Мишустин и несколько членов кабмина, теперь на самоизоляцию ушел министр иностранных дел Сергей Лавров.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.