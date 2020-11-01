Мариинскую больницу перепрофилируют для приема пациентов с коронавирусом

Мариинская больница с 6 ноября будет полностью переведена на прием пациентов с коронавирусом, сообщил во "ВКонтакте" глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

По словам Лисовца, на этой неделе госпитализировано на 18% больше пациентов с коронавирус и подозрением на него, чем на предыдущей. Он отметил, что самый пиковый день недели – понедельник, и как раз из-за большой нагрузки на стационары 26 октября машины скорой помощи вставали в очереди у ряда больниц.

Также с сегодняшнего дня начал принимать пациентов с коронавирусом Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова: там развернуто для этих целей 250 коек. На неделе работу начал павильон № 7 "Ленэкспо", куда привозят заболевших в легкой форме, а также университет имени Мечникова.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге значительно растет изо дня в день. Только за последние сутки зафиксировано рекордные 896 новых случаев заражения.