18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:53

Активистов в Москве задержали за пикеты в поддержку обвиненных в вандализме "бессрочников"

фото ЗакС политика Активистов в Москве задержали за пикеты в поддержку обвиненных в вандализме "бессрочников"

Полицейские у здания Генпрокуратуры в Москве задержали четырех человек во время акции в поддержку активистов "бессрочного протеста", которых обвиняют в вандализме, передает "ОВД-Инфо".  

Среди задержанных – активисты Алексей Елагин, Сергей Запольнов, Елена Моргунова и журналист газеты "За права человека", автор Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов. Задержание последнего полицейские объяснили необходимостью проверить, действительно ли он журналист, хотя у Иванова на груди висел бейдж с пресс-картой. На него составили протоколы по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям полицейского) и ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). 

"Бессрочников" Ольгу Мисик, Ивана Воробьевского и Игоря Башаримова обвиняют в нарушении ст. 214 УК РФ (вандализм) из-за акции у Генпрокуратуры. В ночь на 8 августа неизвестные облили здание ведомства розовой краской и вывесили баннер. На активистов до 8 ноября наложили запрет определенных действий.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15 октября, 11:53 Активистку Марию Тимофееву задержали за акцию Pussy Riot с радужными флагами

14 октября, 19:22 Протокол на активиста Pussy Riot Бесцвета за акцию с радужными флагами вернули в полицию

13 октября, 13:31 Активиста Бесцвета задержали за акцию Pussy Riot в день рождения Путина

30 сентября, 16:27 Политолога Соловья оштрафовали за акцию "День перемен"

30 сентября, 9:23 Муниципалу Галяминой утвердили обвинительное заключение по "дадинской" статье

21 сентября, 18:25 Координатора "Открытой России" оштрафовали за пикет в поддержку Азара

8 сентября, 18:00 Суд разрешил МВД прослушивать телефон Юлии Галяминой

1 сентября, 9:55 Мундепу Галяминой предъявили окончательное обвинение по "дадинской" статье

27 августа, 9:58 "С добрым авторитарным утром": К пресс-секретарю Галяминой пришли силовики

11 августа, 17:53 СК не нашел причин для проверки задержания Плющева и Фельгенгауэр во время пикетов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:53 Активистов в Москве задержали за пикеты в поддержку обвиненных в вандализме "бессрочников"

17:06 Мурашко не видит причин для радикальных изменений в жизни россиян из-за коронавируса

16:28 Активисты вышли к консульству Польши в Петербурге с пикетами против запретов на аборт

15:48 Мариинскую больницу перепрофилируют для приема пациентов с коронавирусом

15:21 Умер заразившийся коронавирусом экс-губернатор Волгоградской области Максюта

14:30 РБК: Евгений Дитрих покинет пост главы Минтранса

14:17 "Милонов", "Назарбаев", "Мария Тюдор" и другие костюмы на политическом Хэллоуине

13:24 Обманутые дольщики ГК "Норманн" объявили бессрочную голодовку

12:59 Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

12:20 Кемеровского блогера оштрафовали за "негативную оценку Конституции"

11:02 В России снова выявили рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

10:25 Путин внес в Госдуму законопроект о праве экс-президентов быть сенаторами пожизненно

31 октября, 18:00 У Гостиного двора прошли пикеты против "гонщиков" на дорогах и пенсионной реформы

31 октября, 17:39 У дверей главка столичного МВД мужчина избил двоих полицейских

31 октября, 17:11 В РПЦ хотят, чтобы на школьных уроках проходили священные тексты

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru