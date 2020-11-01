Активистов в Москве задержали за пикеты в поддержку обвиненных в вандализме "бессрочников"

Полицейские у здания Генпрокуратуры в Москве задержали четырех человек во время акции в поддержку активистов "бессрочного протеста", которых обвиняют в вандализме, передает "ОВД-Инфо".

Среди задержанных – активисты Алексей Елагин, Сергей Запольнов, Елена Моргунова и журналист газеты "За права человека", автор Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов. Задержание последнего полицейские объяснили необходимостью проверить, действительно ли он журналист, хотя у Иванова на груди висел бейдж с пресс-картой. На него составили протоколы по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям полицейского) и ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

"Бессрочников" Ольгу Мисик, Ивана Воробьевского и Игоря Башаримова обвиняют в нарушении ст. 214 УК РФ (вандализм) из-за акции у Генпрокуратуры. В ночь на 8 августа неизвестные облили здание ведомства розовой краской и вывесили баннер. На активистов до 8 ноября наложили запрет определенных действий.