В РФ началась четырёхдневная рабочая неделя

Текущая рабочая неделя в России будет "урезанной" из-за празднования Дня народного единства, который состоится 4 ноября. В этом году день выпадает на среду, поэтому она будет выходной.

Соответственно, россияне будут трудиться всего четыре дня - 2, 3, 5 и 6-го ноября. При этом продолжительность рабочего дня во вторник, 3 числа, сокращается на один час, поскольку он является предпраздничным рабднём.

Следующие праздничные дни россиян жду уже на Новый год. Выходные, согласно утвержденному ранее постановлению правительства, продлятся с 1 по 10 января.

Кроме того, нерабочими будут дни с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества), с 6 по 8 марта (Международный женский день), с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (День Победы), с 12 по 14 июня (День России), с 4 по 7 ноября (День народного единства).