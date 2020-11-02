В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой

На набережной у Соборной горки в Вологде появился необычный арт-объект - "Пень им. Эллы Памфиловой": автор инсталляции, представляющей собой кованую урну для голосования, прикрепленную к срезанному дереву, очевидно, апеллировал к прошедшему в России плебисциту по Конституции, а также сентябрьским региональным выборам, когда избирательные комиссии открывались у придомовых территорий.

Фотографиями пня активно делятся в социальных сетях местные обитатели.

"Не думала, что фото пня Эллы Памфиловой с моего профиля разлетится по интернету… Еще вчера, ознакомившись с историей пня, я думала, что пень уберут, но сегодня, когда поехала попить кофе, увидела, что пень все еще на месте, народ активно с ним фоткается. Тут два варианта: либо все законно, либо у кого-то выходные", - поделилась мнением в своём Instagram жительница Вологды Елена Воскресенская.

Напомним, "голосованием на пеньке" россияне именовали электоральный процесс, проходивший на придомовых территориях. Впервые подобный метод был опробован как раз на конституционном плебисците, после чего данная форма волеизъявления была закреплена законодательно.

Сентябрьские выборы уже официально проходили не только на участках, но и на улицах. Выбор мест часто озадачивал граждан: участники процесса заполняли бюллетени на лавках во дворах, в багажниках авто и автобусах.

Позднее Центризбирком провел самостоятельное расследование, после которого констатировал: пней для голосования было всего три.

Фото: vologda-poisk.ru