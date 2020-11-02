Беглова спрашивают о формате обучения школьников после каникул

На просторах города на Неве начинается вторая неделя школьных каникул. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки дети отдыхают две недели вместо стандартной одной. Вопрос о том, как будет далее складываться обучение, весьма интересует петербургских родителей.

В поисках ответа горожане обращаются к градоначальнику Александру Беглову, пытаясь, среди прочего, выяснить, будут ли младшие классы отправлены на удалёнку.

"Подскажите, пожалуйста, будет ли дистанционное или цикличное обучение для младших школьников после каникул? С каждым днем заболеваемость в городе растет. Давно уже побиты все рекорды. Страшно отправлять детей в школу. Принесут оттуда нашим старикам вирус", - делятся переживаниями петербуржцы на странице Беглова "ВКонтакте".

Ранее Смольный утверждал, что дистанционного формата образования, как было весной, введено не будет - школы и детсады будут работать в привычном режиме.

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